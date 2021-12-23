КХЛ оштрафовала "Йокерит" за инцидент с белорусским гимном на матче с минским "Динамо"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала финский "Йокерит" за инцидент с гимном Белоруссии на матче регулярного чемпионата с минским "Динамо", который прошел 22 декабря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе КХЛ.

Перед матчем КХЛ между "Йокеритом" и минским "Динамо" не прозвучал гимн Белоруссии

Перед началом матча вместо гимна Белоруссии прозвучала другая музыка. Позднее "Йокерит" принес извинения "Динамо".

"Клуб "Йокерит" предоставил исчерпывающие объяснения по инциденту с гимном Белоруссии в матче №487 с минским "Динамо" - произошла техническая ошибка со стороны диджея арены. Клуб и диджей принесли извинения белорусской стороне. В соответствии с п. 14 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение оштрафовать клуб "Йокерит" за неисполнение гимна Белоруссии перед матчем "Йокерит" - "Динамо" (Минск), состоявшегося 22 декабря 2021 года, что является нарушением п. 1 ст. 52 спортивного регламента КХЛ", - говорится в сообщении.

Как указано в дисциплинарном регламенте КХЛ, при несоблюдении требований, касающихся исполнения гимнов перед матчами лиги, на виновных лиц налагается штраф в размере 100 тыс. рублей.

"Йокерит" обыграл "Динамо" со счетом 2:1 в овертайме.