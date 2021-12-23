Фетисов: участие игроков НХЛ на Олимпиаде дало бы толчок развитию мирового хоккея

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх в Пекине привлекло бы больше болельщиков и способствовало бы популяризации хоккея в мире. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В среду НХЛ объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде.

"Здесь вопрос больше в привлечении болельщиков, потому что Олимпиаду смотрят много людей, и, конечно, кто-то, увидев хоккей в исполнении игроков НХЛ, стал бы болельщиком игроков, команд, - сказал Фетисов. - Я считаю, что Олимпийские игры с участием игроков НХЛ и лучших хоккеистов дали бы некоторое развитие мировому хоккею, сдвинули его с той точки, где он сейчас находится. Поэтому я сожалею, что лучшие хоккеисты не смогут приехать на Олимпиаду в Пекин. Хоккей всегда был гвоздем олимпийской программы, и, конечно, в исполнении лучших игроков это была бы совершенно другая игра. Хотя интрига любого турнира всегда есть, и я надеюсь, что Олимпиада будет проведена на самом высоком уровне исполнительского мастерства".

Также Фетисов отметил, что на Олимпийских играх каждый соперник может быть опасен. "Фаворитом является сборная России, еще можно выделить команду Финляндии, она исконно была неудобным соперником для нас. Конечно, Олимпиада преподносит много сюрпризов, на прошлых Играх мы думали, что сборная Германии нам не будет соперником, а мы чуть не проиграли, за несколько секунд до окончания сравняли счет и в овертайме только выиграли. Олимпиада на то и Олимпиада, чтобы преподносить сюрпризы, и любой соперник может быть опасен", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.