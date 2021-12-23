Степанова и Букин заявили, что не хотят следовать мрачным тенденциям на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Действующие чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин заявили, что решили быть на первенстве страны в Санкт-Петербурге яркими, чтобы прервать мрачный тренд в дизайне костюмов олимпийского сезона. Об этом фигуристы рассказали после выступления с ритм-танцем на национальном чемпионате, который является отборочным к Олимпиаде в Пекине.

Степанова представила в Санкт-Петербурге новое яркое алое платье в необычном дизайне, которое ей сшила ее мама.

"Оно яркое и оно нам очень нравится, - рассказала Степанова. - Последние тенденции таковы, что все выходят на лед в черных мрачных цветах, поэтому мы всей нашей командой решили, что нам хочется чего-то яркого".

"Мне тоже нравится, - отметил Букин. - Перед чемпионатом России мы много работали над энергетикой нашего танца, над его представлением. И приятно, что на чемпионате России - это достаточно нервный старт - у нас получилось показать, над чем мы работаем. Это главное".