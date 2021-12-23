Загорски призналась, что после менингита старалась показать на чемпионате России максимум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала, что после перенесенного в середине олимпийского сезона менингита постаралась выдать на чемпионате России в Санкт-Петербурге свой максимум. Об этом спортсменка сообщила после выступления с ритм-танцем.

В начале октября спортсменка была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже она рассказала, что заболела менингитом. Танцевальный дуэт не смог выступить на этапах Гран-при.

"Я просто очень довольна быть здесь, не думала, что это возможно, - рассказала Загорски. - Старалась сделать максимум из того, что могла. Слезы? Я не расстроена, я просто очень эмоциональна, и еще перед стартом сказала Джонатану: "Не знаю, что я хочу: то ли улыбаться, то ли плакать".

На вопрос, хватит ли у спортсменки сил на произвольный танец, Загорски ответила: "Есть люди, которые справляются, несмотря на любую ситуацию. У меня здесь (спортсменка указала на лоб - прим. ТАСС) достаточно сил, чтобы все получилось".

Партнер фигуристки признался, что благодарен зрителям за эмоциональную поддержку. "Мне кажется, что приз зрительских симпатий мы сегодня получили. Надеюсь, судьям наш ритм-танец тоже понравится. И тренеры нас похвалили, сказали: "Молодцы, хорошо откатали", - отметил Гурейро.

Дуэт получил за ритм-танец 79,36 балла и занял четвертое место. "Обсуждать [судейство] было бы неправильно, но мы не совсем поняли оценки. Нужно пересмотреть запись выступления - у судей есть медленные повторы. Может быть, там было что-то, чего мы не увидели", - добавил фигурист.

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