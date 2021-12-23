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Чемпионат России по фигурному катанию

Урманов: Кондратюк способен хорошо выступить в произвольной программе на чемпионате России

После короткой программы 18-летний фигурист занимает второе место

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк способен показать хорошее выступление в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

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В четверг на первенстве страны прошла короткая программа в мужском одиночном катании. Лидирует Евгений Семененко, получивший за свое выступление 98,03 балла, Кондратюк занимает второе место (97,77), тройку лучших замыкает Макар Игнатов (95,84). Произвольная программа в соревнованиях мужчин пройдет в пятницу.

"Мне понравился Кондратюк. Я желаю ему удачи в произвольной программе, желаю показать хорошее выступление. Он на это способен, потому что он завоевал третью квоту на Олимпиаду, съездил [на турнир] в Оберстдорф и там отобрался. Мне кажется, что мальчишка достоин дальнейшего продвижения", - сказал Урманов.

Кондратюку 18 лет, на его счету бронзовая награда чемпионата России прошлого года. 24 сентября на турнире Nebelhorn Trophy в Германии Кондратюк занял третье место и принес сборной России по фигурному катанию третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

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Чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
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