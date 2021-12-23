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Футбол в Италии

СМИ: "Дженоа" начал переговоры с "Аталантой" по трансферу футболиста Миранчука

Сумма трансфера полузащитника сборной России может составить €15 млн с учетом бонусов
Алексей Миранчук EPA-EFE/Kirill Kudryavtsev
Описание
Алексей Миранчук
© EPA-EFE/Kirill Kudryavtsev

ТАСС, 23 декабря. Итальянский "Дженоа" начал переговоры по трансферу футболиста сборной России и "Аталанты" Алексея Миранчука. Об этом сообщает портал Football News 24 со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации источника, клуб из Бергамо запросил за россиянина €15 млн с учетом бонусов.

Мирачнуку 26 лет. Он перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин провел в чемпионате Италии 10 матчей и забил один мяч.

"Аталанта" после 19 туров набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Дженоа" с 11 очками располагается на 18-й строчке. Команду из Генуи возглавляет украинец Андрей Шевченко.

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