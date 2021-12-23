Южноафриканец Мьюир, возглавивший российскую сборную по регби, переедет в Россию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Южноафриканский тренер Дик Мьюир переедет и будет постоянно жить в России для работы с национальной командой по регби. Об этом Мьюир рассказал ТАСС.

Ранее в четверг высший совет Федерации регби России (ФРР) назначил Мьюира главным тренером национальной команды.

"Для меня Россия - страна с богатой историей, которой можно гордиться, - сказал Мьюир. - В том числе, на международной спортивной арене. Моя цель - полный переезд в Россию, моя жизнь будет связана с Россией. Нужно почувствовать культуру и то, что есть в стране".