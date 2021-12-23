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Олимпиада-2022 в Пекине

Кудашов прокомментировал ситуацию с неучастием игроков НХЛ в Олимпиаде

О неучастии игроков НХЛ в олимпийском турнире в Пекине стало известно в среду
Тренер сборной России по хоккею, главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов Сергей Савостьянов/ТАСС
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Тренер сборной России по хоккею, главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тренерскому штабу сборной России остается только принять ситуацию, связанную с отказом игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принять участие в Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России, главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

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В среду НХЛ объявила о неучастии своих игроков в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Рассуждать можно о чем угодно. Мы эту ситуацию приняли и готовимся [к Олимпиаде]", - сказал Кудашов.

Также специалист прокомментировал крупную победу "Динамо" над екатеринбургским "Автомобилистом" (7:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Поблагодарил бы болельщиков, атмосфера отличная, игра была под стать ей. Было движение и несколько ключевых моментов: игра в обороне, в меньшинстве, ну и ответственно отнеслись к моментам, которые создавали", - отметил он.

По словам Кудашова, на игре "Динамо" сказалось поражение в предыдущем матче с "Сочи". "Те, кто не был в сборных, набирали игровой ритм, а те, кто был в сборной, пришли в себя, вздохнули немного", - подчеркнул главный тренер.

В следующем матче "Динамо" 25 декабря примет нижегородское "Торпедо".

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