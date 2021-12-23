Пеле выписали из больницы

ТАСС, 23 декабря. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле выписан из больницы, где проходил лечение после удаления опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление больницы.

В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения.

"Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", - говорится в заявлении больницы.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.