"Ростов" подписал контракт с норвежским футболистом Кнудсеном

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.

ТАСС, 23 декабря. Норвежский футболист Магнус Кнудсен перешел из "Лиллестрёма" в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Магнус Кнудсен – игрок «Ростова» ✍️ 20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года. Подробнее⬇️ https://t.co/EFv5J18ld4 pic.twitter.com/DREbBA7n7J

В завершившемся чемпионате Норвегии полузащитник провел 19 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Кнудсен является воспитанником "Лиллестрёма", также на правах аренды он выступал за норвежский "Улл-Киса".

"Ростов" после 18 туров набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.