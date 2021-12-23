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Футбол в России

"Ростов" подписал контракт с норвежским футболистом Кнудсеном

Соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано на 4,5 года

ТАСС, 23 декабря. Норвежский футболист Магнус Кнудсен перешел из "Лиллестрёма" в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.

В завершившемся чемпионате Норвегии полузащитник провел 19 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Кнудсен является воспитанником "Лиллестрёма", также на правах аренды он выступал за норвежский "Улл-Киса".

"Ростов" после 18 туров набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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