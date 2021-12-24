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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Канадцы победили россиян в контрольной игре перед молодежным чемпионатом мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 6:4

ТАСС, 24 декабря. Сборная Канады по хоккею обыграла команду России в товарищеском матче перед началом молодежного чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 6:4.

В составе победителей отличились Мэйсон Мактавиш (7-я и 37-я минуты), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (16), Коннор Бедард (50). У россиян шайбы забросили Никита Чибриков (23), Матвей Мичков (32, 60), Александр Пашин (38).

В первом и втором периодах место в воротах сборной России занимал выбранный под 11-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Ярослав Аскаров, выступающий за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. В третьем периоде его место занял Егор Гуськов из "Локомотива".

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником станет команда Швеции (матч пройдет 27 декабря, начало - 00:30 мск). Также российские хоккеисты на групповом этапе сыграют со сборными Швейцарии (28 декабря, 00:30 мск), Словакии (30 декабря, 00:30 мск) и США (1 января, 05:30 мск).

Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Чехии, Австрии и Германии. Канадцы начнут выступление на турнире 27 декабря матчем против сборной Чехии (03:00 мск).

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