Мухамадуллин: российских хоккеистов подвела дисциплина в матче с канадцами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Хоккеистов молодежной сборной России подвела дисциплина в контрольном матче с канадцами перед чемпионатом мира. Такое мнение журналистам высказал защитник россиян Шакир Мухамадуллин.

Россияне уступили канадцам со счетом 4:6. После первого периода сборная России проигрывала со счетом 0:4.

"Провалили первый период, подвела дисциплина, много ненужных удалений. Канадцы хорошо играют в большинстве, реализовали свои моменты, - сказал Мухамадуллин. - После 0:4 было тяжело отыграться, но два периода играли хорошо. Со второго периода мы имели инициативу, сделаем выводы".

Защитник также рассказал о сборах в Канаде после прилета. "Сборы прошли успешно, первые тренировки были интенсивные, чтобы побыстрее освоиться. Ковидные меры везде есть", - подчеркнул он.

Форвард россиян Матвей Мичков стал автором двух шайб. "Сыграли нормально, каждый день общаемся, пытаемся сыграться. Турнир короткий, будем стараться прибавить от игры к игре", - подчеркнул Мичков.

"Россия - Канада - это всегда интересно, классика, не приходится настраиваться на такие матчи. К этим матчам всегда интерес, они зрелищные", - добавил он.