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ATP

Колумбийский теннисист Гомес временно отстранен от соревнований за употребление кокаина

Спортсмен имеет право обжаловать решение

ТАСС, 24 декабря. Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила колумбийца Алехандро Гомеса от соревнований за употребление кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ITF.

Сообщается, что вещество было обнаружено в образце мочи, сданном 19 октября 2021 года перед турниром в Боготе. Кокаин находится в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингого агентства (WADA), так как является сильным стимулятором. Гомес имеет право обжаловать решение ITF в суде, чтобы снять временное отстранение с соревнований, наложенное с 15 декабря.

Гомесу 30 лет, он располагается на 489-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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