Футбольные федерации России и Японии подписали новый меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная ассоциация Японии (JFA) подписали новый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сообщается, что подписание соглашения прошло в дистанционном формате. Подписанный меморандум предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах. Отмечается, что обе федерации планируют организацию совместных образовательных курсов, семинаров и конференций, обмен знаниями и опытом в области строительства и управления спортивными сооружениями, спортивной науки и медицины. Отдельное внимание планируется уделить подготовке тренеров, судей и женскому футболу.

"Сегодня мы переподписали меморандум о взаимопонимании и партнерстве с ведущей футбольной ассоциацией Азии, - сказал президент РФС Александр Дюков. - Мужская и женская сборные Японии входят в тройку сильнейших в азиатском регионе, а женская команда еще совсем недавно выигрывала чемпионат мира. Меморандум позволит нам наладить сотрудничество между подразделениями для обмена опытом и внедрения лучших практик для развития футбола в наших странах".

Ранее РФС подписал меморандумы о сотрудничестве с партнерами из Германии, Италии, Испании, Сербии, Бангладеш, Узбекистана, Аргентины, Хорватии и Португалии. 13 декабря был подписано соглашение до 2024 года с Федерацией футбола Франции (FFF) о взаимопонимании в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов на всех уровнях футбола.