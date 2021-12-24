Футболист хорватского "Нехая" умер в больнице после потери сознания на тренировке

ТАСС, 24 декабря. Хорватский защитник футбольного клуба "Нехай" Марин Чачич умер в больнице в возрасте 23 лет после потери сознания на тренировке команды. Об этом сообщает британская газета Mirror.

По информации источника, Чачич упал без сознания на тренировке, после чего был доставлен в больницу, где футболисту была диагностирована сердечная недостаточность. Затем игрока ввели в состояние медикаментозной комы, дальнейшие действия врачей не привели к положительному результату, и футболист скончался 23 декабря.

На официальной странице клуба в Facebook с Чачичем попрощались фрагментом из стихотворением Сергея Есенина "До свиданья, друг мой, до свиданья".

"Нехай" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Хорватии.