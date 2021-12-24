Бестемьянова прокомментировала итоги ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали очень хорошее катание в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Синицина и Кацалапов показали баллы выше рекорда мира в ритм-танце на чемпионате России

Синицина и Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России, спортсмены показали результат 93,61 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (88,76), третьими - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99). Дуэты выступят с произвольным танцем в пятницу.

"Я поздравляю Синицину и Кацалапова, они очень прибавили, очень хорошо катались. Также огромный шаг вперед сделали Степанова и Букин", - сказала Бестемьянова.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020). Кацалапов ранее выступал с Еленой Ильиных, с которой на Олимпиаде 2014 года стал чемпионом в командных соревнованиях и бронзовым призером в танцах на льду.

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы (2019). Также они завоевали три бронзовые награды европейских первенств (2015, 2018, 2020) и золото чемпионата России (2020).

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.