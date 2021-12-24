Ягудин: Коляде нужно серьезно осознать тупиковую ситуацию с отбором на Олимпиаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в недоумении от выступления одиночника Михаила Коляды на чемпионате России в Санкт-Петербурге и считает, что спортсмену нужно всерьез осознать тупиковую ситуацию, в которой он оказался. Таким мнением Ягудин поделился с ТАСС.

Коляда за короткую программу получил очень высокие оценки за компоненты, однако сделал одинарный аксель вместо тройного и получил "бабочку". Спортсмену удались чистый каскад из четверного сальхова и тройной тулуп, сольный четверной тулуп, его итоговая оценка - 94,26 балла.

"Нельзя говорить, что он ничего не делает - концентрируется, пытается, но тупиковая ситуация в том, что мы не видим результатов их работы с Мишиным. Где четверной лутц? Четверного тулупа даже гипотетически не хватит, чтобы выигрывать. Даже чистого проката не хватит для результата с таким набором, пора осознать происходящее - тебе 26 лет, все, поезд уходит", - отметил Ягудин.

"Обидно, что у фигуриста такого таланта после ухода от его тренера Валентины Чеботаревой практически так ничего и не изменилось. И дело не в Мишине - это величайший специалист. Проблема в голове, в психологии, в том, что он может, и в том, чего он так и не делает. Олимпиада может пройти мимо, все решается здесь и сейчас, и никакая любовь судей тебе не поможет, если ты сам в это не вкладываешь характера", - считает олимпийский чемпион.

Коляде 26 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также победителем командного чемпионата мира 2021 года.