Фигурист Кацалапов снялся с чемпионата России из-за травмы спины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, снялся с чемпионата России из-за боли в спине. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

В пятницу дуэт отказался от участия в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Снова старая травма спины, снова болит", - сказал собеседник агентства. Ранее на заключительном этапе мировой серии Гран-при в Сочи спортсмен сообщил, что после прохождения ежедневного лечения травма спины его не беспокоит так, как раньше.

После ритм-танца Кацалапов и Синицина занимали первое место, набрав 93,61 балла.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020). Кацалапов ранее выступал с Еленой Ильиных, с которой на Олимпиаде 2014 года стал чемпионом в командных соревнованиях и бронзовым призером в танцах на льду.