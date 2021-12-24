{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Кацалапов снялся с чемпионата России из-за травмы спины

Об этом ТАСС сообщил источник
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, снялся с чемпионата России из-за боли в спине. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

На эту тему
Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы
Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы

В пятницу дуэт отказался от участия в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Снова старая травма спины, снова болит", - сказал собеседник агентства. Ранее на заключительном этапе мировой серии Гран-при в Сочи спортсмен сообщил, что после прохождения ежедневного лечения травма спины его не беспокоит так, как раньше.

После ритм-танца Кацалапов и Синицина занимали первое место, набрав 93,61 балла.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020). Кацалапов ранее выступал с Еленой Ильиных, с которой на Олимпиаде 2014 года стал чемпионом в командных соревнованиях и бронзовым призером в танцах на льду.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Летние олимпийские виды спорта
Шишкарев: российские гандболистки на Олимпиаде в Париже должны завоевать медали
Президент Федерации гандбола России заявил, что для мужской команды стоит задача отобраться на Олимпиаду
Читать полностью