Жулин надеется, что травма не помешает Кацалапову и Синициной поехать на Олимпиаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря./ТАСС/. Тренер выступающих в танцах на льду Никиты Кацалапова и Виктории Синициной Александр Жулин надеется, что обострение травмы спины у спортсмена не помешает дуэту попасть на Олимпийские игры в Пекине. Об этом Жулин рассказал ТАСС.

Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы

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На чемпионате России в Санкт-Петербурге Синицина и Кацалапов занимали первое место после ритм-танца, набрав 93,61 балла. Ранее в пятницу стало известно, что дуэт снялся с произвольного танца.

"Обострилась травма спины, не хотим рисковать. Надо как минимум вернуться домой, отдохнуть. Что с отбором [на Олимпиаду]? Надеюсь, нас простят", - сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020).

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.