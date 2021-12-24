{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жулин надеется, что травма не помешает Кацалапову и Синициной поехать на Олимпиаду

В пятницу дуэт снялся с произвольного танца на чемпионате России из-за повреждения у Кацалапова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря./ТАСС/. Тренер выступающих в танцах на льду Никиты Кацалапова и Виктории Синициной Александр Жулин надеется, что обострение травмы спины у спортсмена не помешает дуэту попасть на Олимпийские игры в Пекине. Об этом Жулин рассказал ТАСС.

На эту тему
Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы
Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Синицина и Кацалапов занимали первое место после ритм-танца, набрав 93,61 балла. Ранее в пятницу стало известно, что дуэт снялся с произвольного танца.

"Обострилась травма спины, не хотим рисковать. Надо как минимум вернуться домой, отдохнуть. Что с отбором [на Олимпиаду]? Надеюсь, нас простят", - сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020).

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.

Теги
Фигурное катаниеОлимпиада-2022 в Пекине
Летние олимпийские виды спорта
Шишкарев: российские гандболистки на Олимпиаде в Париже должны завоевать медали
Президент Федерации гандбола России заявил, что для мужской команды стоит задача отобраться на Олимпиаду
Читать полностью