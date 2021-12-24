Шишкарев призвал Карпина и Дзюбу прекратить конфликтовать на публике

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и нападающий "Зенита" Артем Дзюба должны прекратить полемизировать друг с другом в информационном пространстве. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Ранее Дзюба в эфире подкаст-шоу "Больше спорта" на YouTube-канале "Матч ТВ" заявил, что готов пойти на примирение с Карпиным, но не хочет, чтобы при определенной ситуации его выставляли крайним. При Карпине Дзюба не провел за сборную России ни одного матча. Форвард вызывался на сбор перед отборочным матчем чемпионата мира со словенцами в октябре, но потом отказался приезжать, сославшись на плохую форму.

"Мне очень понравилось, что [председатель попечительского совета Федерации гандбола России] Дмитрий Олегович [Рогозин] назвал гандбол народным видом спорта, не таким элитным, как футбол или хоккей. Дай бог успеха нашим хоккеистам на предстоящей Олимпиаде, дай бог нам пройти на чемпионат мира по футболу. Молимся на Валерия Карпина, молимся, чтобы Артем Дзюба поменьше выступал [с заявлениями] в эфирах. Надеемся, что они не будут собачиться между собой, а сосредоточатся на том, чтобы мы поехали в Катар", - сказал Шишкарев.

"Безусловно, мы не имеем такой финансовой поддержки, как футбол или хоккей. Если бы у нас была десятая часть средств, которая направляется на эти виды спорта, результаты нашей работы были бы на порядок лучше. А главным направлением нашей работы является детский, юношеский, молодежный спорт. Студенческий спорт - главное направление нашей работы в ближайшие годы", - добавил он.