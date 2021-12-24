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Горшков прокомментировал ситуацию с отбором фигуристов Синициной и Кацалапова на Олимпиаду

В пятницу спортсмены снялись с чемпионата России из-за травмы Кацалапова
Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет правильное решение при отборе спортсменов в олимпийскую национальную сборную в условиях снятия танцевального дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с произвольного танца на чемпионате страны. Такое мнение ТАСС высказал президент ФФККР Александр Горшков.

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Ранее в пятницу Синицина и Кацалапов отказались от участия в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге, из-за рецидива травмы спины у Кацалапова. Дуэт лидировал после ритм-танца, набрав 93,61 балла.

"Они снялись, у Никиты опять обострение травмы, будет восстанавливаться, вот и все, - сказал Горшков. - Как решится вопрос с отбором на Игры? Думаю, что решится правильно".

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020). Кацалапов ранее выступал с Еленой Ильиных, с которой на Олимпиаде 2014 года стал чемпионом в командных соревнованиях и бронзовым призером в танцах на льду.

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря. Дуэты, которые займут первые два места, напрямую попадут в олимпийскую сборную. Третья путевка будет определена решением тренерского совета. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Фигурное катаниеГоршков, Александр ГеоргиевичОлимпиада-2022 в Пекине
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