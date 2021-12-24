Федерация гандбола России приняла хартию по борьбе с договорными матчами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) приняла хартию по борьбе с договорными матчами и манипулированием результатами соревнований, которая может послужить образцом для других российских федераций по игровым видам спорта. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент ФГР Сергей Шишкарев, который на очередной конференции организации был переизбран на новый срок.

В сентябре гандбольная федерация разоблачила схему, которая позволяла незаконно обогащаться игрокам юношеской сборной России. Восемь гандболистов подверглись санкциям за то, что делали ставки на матчи юношеской сборной России, в которых сами принимали участие.

"Самое главное, что случилось на конференции, - принятие хартии Федерации гандбола России по борьбе с договорными матчами, с манипулированием результатами спортивных состязаний. Делегаты конференции поддержали идею, которую я высказывал ранее, о том, чтобы подобную хартию, возможно, с дополнительными важными юридическими нюансами подписали все "игровики" российского спорта", - сказал Шишкарев.

"Игра на ставках и вовлечение в это игроков - не наше изобретение. Наши ребята попались, и это печально, но мы понимаем, что подобные вещи происходят и в других игровых видах спорта. Не хочу кидать камни ни в чей огород, но мне кажется, что там тоже осознают наличие такой проблемы. Призываю глав федераций собраться и обсудить эту тему", - добавил глава ФГР.