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Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев раскритиковал власти Краснодарского края за нежелание поддерживать гандбол

В прошлом сезоне краснодарский клуб СКИФ был близок к снятию с чемпионата России из-за финансовых проблем

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не отзываются на просьбы руководства Федерации гандбола России (ФГР) помочь местному мужскому клубу. Об этом президент ФГР Сергей Шишкарев рассказал журналистам.

В прошлом сезоне краснодарский мужской клуб СКИФ был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата России в связи с финансовыми трудностями.

"Я финансирую краснодарскую "Кубань", - сказал Шишкарев. - А краснодарские власти как стояли спиной к нашему виду спорта, так и стоят, я не могу до них достучаться. Причем речь идет об элементарных вопросах, связанных с помощью СКИФу, многократному чемпиону СССР. Краснодарский край - кузница олимпийских чемпионов по гандболу".

"Наша компания ["Дело"] - крупнейший налогоплательщик Краснодарского края, я являюсь крупнейшим налогоплательщиком Новороссийска. Но я не могу один это тянуть", - добавил он.

Шишкарев является главой группы компаний "Дело" - российского транспортно-логистического холдинга, управляющего морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

ТАСС запросил комментарий у администрации Краснодарского края.

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
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