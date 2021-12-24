Шишкарев: российские гандболистки на Олимпиаде в Париже должны завоевать медали

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу на Олимпиаде 2024 года в Париже должна попасть в число призеров, мужская - отобраться на Игры. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Шишкарев в пятницу был переизбран на новый срок на отчетно-выборной конференции ФГР.

"На новый олимпийский цикл мы ставим задачи для женской национальной сборной - попадание в призеры, для мужской - попадание на Олимпиаду", - сказал Шишкарев.

Российские гандболистки на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали золотые медали, в 2021 году в Токио - серебряные. Мужская сборная оба турнира пропустила.