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Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев: российские гандболистки на Олимпиаде в Париже должны завоевать медали

Президент Федерации гандбола России заявил, что для мужской команды стоит задача отобраться на Олимпиаду
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу на Олимпиаде 2024 года в Париже должна попасть в число призеров, мужская - отобраться на Игры. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Шишкарев в пятницу был переизбран на новый срок на отчетно-выборной конференции ФГР.

"На новый олимпийский цикл мы ставим задачи для женской национальной сборной - попадание в призеры, для мужской - попадание на Олимпиаду", - сказал Шишкарев.

Российские гандболистки на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали золотые медали, в 2021 году в Токио - серебряные. Мужская сборная оба турнира пропустила.

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Летние олимпийские виды спорта
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