Худайбердиева и Базин заявили, что у них отобрали шанс попасть на Олимпиаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заявили, что у них отняли шанс попасть на Олимпийские игры в Пекине. Об этом фигуристы рассказали журналистам после произвольного танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

"Это олимпийский сезон, мы все пытались отобраться на Олимпийские игры, но мы отдаем за этот шанс всю жизнь, тренируемся, стараемся, играем по правилам, а этот шанс у нас отбирают. Не буду говорить кто, но мы все все понимаем", - сказал Базин

"Спорт должен оставаться спортом, мы хотим бороться. Я читал, что фигурное катание это прежде всего борьба с самими собой, с собой мы справились. Надеемся ворваться в следующий олимпийский сезон", - добавил фигурист.

После выступления Худайбердиева расплакалась. "Мой прошлый чемпионат России тоже был довольно эмоциональным в конце, по иронии судьбы в той же программе, но сегодня эмоции были другими. Я рада, что в очень напряженной обстановке мы собрались и сделали то, что умеем. Самая главная похвала - от тренеров, я рада, что все закончилось хорошо", - сказала она.

На чемпионате России дуэт получил 195,75 балла по сумме двух программ (77,91 балла за ритм-танец + 117,84 балла за произвольный танец). Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря. Дуэты, которые займут первые два места, напрямую попадут в олимпийскую сборную. Третья путевка будет определена решением тренерского совета. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.