Исмаилов рассказал о плане на бой против Шлеменко

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов готов провести предстоящий поединок против бывшего чемпиона Bellator в среднем весе соотечественника Александра Шлеменко как в активной, так и в тактической манере. Комментарий Исмаилова приводит газета "Спорт-Экспресс".

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым пройдет летом на турнире RCC в Екатеринбурге. Победитель этого боя встретится с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

"В бою против Шлеменко будет и "заруба", и тактический подход, и все необходимое для победы. Да, и ему бывает неудобно драться с левшой, и мне тоже. Мы на равных условиях", - сказал Исмаилов.

Исмаилову 35 лет, на его счету 17 побед, три поражения, одна ничья. 37-летний Шлеменко одержал 61 победу и потерпел 13 поражений, один бой был признан несостоявшимся.