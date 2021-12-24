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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Загорски получила травму ноги при падении на чемпионате России

Во время произвольного танца спортсменка упала на колено
Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, упала во время выступления на чемпионате России по фигурному катанию и травмировала колено. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Загорски упала на колено во время произвольного танца, после выступления она покинула лед с помощью тренеров и партнера.

В начале октября спортсменка была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже она рассказала, что заболела менингитом. Танцевальный дуэт не смог выступить на этапах Гран-при.

Загорски 27 лет, фигуристка родилась в Великобритании, с Гурейро она выступает с 2014 года. Дуэт является призером этапов Гран-при, в прошлом году он стал вторым на чемпионате России.

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