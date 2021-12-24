Гурейро: Загорски унесли в раздевалку на руках после травмы на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Тиффани Загорски отказалась останавливаться в зоне для ожидания оценок из-за травмы, ее унесли в подтрибунное помещение на руках. Об этом рассказал журналистам ее партнер в танцах на льду Джонатан Гурейро.

В пятницу Загорски получила травму колена при падении во время произвольного танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

"Ее унесли на руках, она не смогла сидеть в зоне ожидания оценок, даже когда сделали поклон, она сказала "быстрее". Я задавал ей вопрос - может, мы остановимся, но она сказала "нет", - сообщил Гурейро.

Загорски 27 лет, фигуристка родилась в Великобритании, с Гурейро она выступает с 2014 года. Дуэт является призером этапов Гран-при, в прошлом году он стал вторым на чемпионате России.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.