Дворкович назвал основной функцией Fan ID обеспечение безопасности

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг.

"Сама идея хороша, - сказал Дворкович. - У Fan ID две роли. Первая - объединение болельщиков и лояльность. Облегчение жизни болельщикам - это основная функция и, надеюсь, так в жизни и будет работать, и мы все сможем увидеть, сколько в стране вовлеченных, активных болельщиков".

"Вторая - функция безопасности. Fan ID можно будет отобрать за проступки, но, надеюсь, действительно серьезные. А на трибунах в результатах должно стать спокойнее. Когда на трибуны ходят семьи с детьми, пожилые люди, все-таки важно, чтобы не было откровенного хулиганства, драк и прочих перехлестов. Понятно, что в фанатских секторах все бывает, но надо эту тему приводить в цивилизованное русло", - добавил он.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.