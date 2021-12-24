Фигурист Кацалапов рассказал о снятии с произвольного танца на чемпионате России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной Никита Кацалапов снялся с чемпионата России в Санкт-Петербурге, чтобы не усугубить травму спины перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом фигурист сообщил на своей странице в Instagram .

В пятницу Кацалапов получил травму на тренировке и не смог принять участие в произвольном танце, вследствие чего дуэт был вынужден сняться с соревнований. После ритм-танца Синицина и Кацалапов были лидерами соревнований.

"Еще утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали, но в конце проката я понял, что если сделаю сегодня еще один подъем, то на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три, так уже было, но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя", - написал Кацалапов.

"Поэтому было принято решение сняться с сегодняшних соревнований. Нам очень жаль, что так получилось, это реально очень трудное решение, потому что мы просто в прекрасной форме, мы продемонстрировали это вчера. Все: судьи, тренеры, зрители, - это видели, мы получили много замечательных отзывов, и мы понимали, что можем взять эту медаль, мы приехали за ней", - добавил он.

Кацалапов сообщил, что сразу начнет восстановление для участия в главных стартах сезона. "Случилось так, как случилось. С завтрашнего дня я буду восстанавливать спину, чтобы к главным стартам быть в форме", - отметил он.

Чемпионат Европы пройдет 10-16 января. По итогам турнира будет определен окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине (4-20 февраля).