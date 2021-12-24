Гурейро: фигуристка Загорски решила исполнить программу до конца, несмотря на травму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Тиффани Загорски приняла решение исполнить произвольный танец на чемпионате России в Санкт-Петербурге до конца, несмотря на травму. Об этом журналистам рассказал ее партнер Джонатан Гурейро.

Загорски упала на колено во время произвольного танца, после выступления она покинула лед с помощью тренеров и партнера. В начале октября спортсменка была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже она рассказала, что заболела менингитом. Танцевальный дуэт не смог выступить на этапах Гран-при.

"Она молодец, определенно для меня она герой, при такой болезни. Мы ехали сюда за путевкой на Олимпийские игры. Понимая всю сложность ситуации, ее состояние здоровья, что короткий танец более накатан, мы думали, что будет запас в случае ошибок. Но ни ритмический, ни произвольный танцы мы целиком не катали до турнира, это физически было невозможно, но мы надеялись на лучшее", - сказал Гурейро.

"Она замечательно каталась, первым прокатом мы были довольны. Мы задались вопросом, есть ли смысл исполнять произвольную программу, но на тренировке все было достаточно неплохо. Во время проката мы сказали Тиффани: "Если не сможешь ехать, останавливайся". Но приняли решение кататься до конца: ситуация у нас необычная - столько лет мы были призерами чемпионатов страны, но Тиффани заболела, она показала то, что смогла. Возможно, нашу кандидатуру еще рассмотрят на какой-то крупный турнир в зависимости от нашей формы", - добавил он.

Загорски 27 лет, фигуристка родилась в Великобритании, с Гурейро она выступает с 2014 года. Дуэт является призером этапов Гран-при, в прошлом году он стал вторым на чемпионате России.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.