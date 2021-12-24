Степанова и Букин заявили, что осознали победу на чемпионате России по реакции публики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин осознали победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге по реакции трибун, которая последовала после оглашения оценок. Об этом журналистам рассказала Степанова.

В пятницу Степанова и Букин во второй раз стали победителями чемпионата России в танцах на льду, завоевав право на участие в Олимпийских играх в Пекине.

"Сегодняшний день невозможно описать словами, - сказала Степанова. - Эмоции, которые нам подарили зрители, это что-то невероятное, за последнее время такого мы давно не слышали. Посмотрели на лица наших тренеров, на Ирину Владимировну [Жук] - она даже заплакала. Для нас сегодняшний день был успешный, наверно, именно публика нам сказала, что мы сегодня выиграли".

"Эмоции сегодня были потрясающие, конечно. Сначала нервозно, потом радостно, сейчас уже опустошение. Нужно выдохнуть, поспать, сегодня был ранний подъем", - добавил Букин.

Комментируя произвольный танец, Степнова отметила, что их дуэт не стремился угодить зрителям. "Прежде всего, эта программа не про то, чтобы казаться, чтобы показывать судьям, играть на публику. Она глубже, здесь огромная палитра эмоций, которую нужно передать за четыре минуты. Нужно больше сил и эмоций, чтобы показать ее такой, какой она должна быть, и с нашей новой большой командой мы месяц работали над тем, чтобы эмоционально показать эту историю", - сказала она.