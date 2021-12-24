Фигуристы Смолкин и Дэвис заявили, что не гонятся за сенсациями, их задача - работать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Глеб Смолкин и Диана Дэвис заявили, что они не ставят перед собой задачу сотворить своими результатами сенсацию, их задача - выполнять свою работу на максимум. Об этом дебютанты взрослого чемпионата России заявили журналистам.

"Мы не думаем о сенсациях, это больше журналистская история, а наша задача - делать работу на максимум, - сказал Смолкин. - То, что нам удалось на дебютном чемпионате России взять серебро, - это потрясающий результат. Но это не стояло для нас первостепенной задачей, задача - развиваться, чтобы успехи не были для нас неожиданностью, а были закономерным результатом".

Смолкин поздравил всех соперников с медалями: "Хотелось бы поздравить ребят (Александру Степанову и Ивана Букина - прим. ТАСС) с очередным титулом чемпионов России, с бронзой - Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина".