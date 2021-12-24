Авербух: чемпионы мира в танцах на льду Синицина и Кацапалов должны выступить на Олимпиаде

ТАСС, 24 декабря. Травма чемпиона мира в танцах на льду Никиты Кацалапова не помешает ему и его партнерше Виктории Синициной выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Такое мнение высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В пятницу Кацалапов и Синицина снялись с чемпионата России в Санкт-Петербурге, причиной послужила обострившаяся травма спины у Кацалапова.

"Конечно, надо узнать подробности травмы. Их участие в сборной ни под какой вопрос ставиться не может. Они точно остаются членами сборной, поедут на чемпионат Европы, если будут готовы, и, в первую очередь, на Олимпийские игры. Поэтому говорить, что из-за этой травмы они не поедут на Европу, на мир, на Олимпиаду, было бы полной глупостью", - сказал Авербух.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.