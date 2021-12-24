Бестемьянова: Степанова и Букин показали эталонный прокат в танцах на льду

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин показали в произвольном танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге эталонный прокат. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В пятницу Степанова и Букин стали чемпионами России. После ритм-танце в четверг они занимали второе место, уступая Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Синицина и Кацалапов в пятницу снялись с соревнований из-за травмы партнера.

"Поздравляю Степанову и Букина с заслуженной победой. Вчера им почему-то не дали соревноваться за первое место, а сегодня это был эталонный прокат танцевального дуэта, который филигранен и техничен, каждое их движение наполнено музыкой и хореографией, и это было просто потрясающе, - сказала Бестемьянова. - Они очень здорово прибавили по ходу турнира, поэтому очень здорово, что они растут от старта к старту".

Бестемьянова также прокомментировала ситуацию с рецидивом травмы спины у Кацалапова. "Я уверена, что он подлечится, и они будут выступать на чемпионате Европы и Олимпийских играх. Пожелаем ему здоровья", - отметила она.

Также олимпийская чемпионка выделила дуэты, которые считает перспективными. "Я бы отметила молодые пары Арина Ушакова / Максим Некрасов и Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный, которые олицетворяют будущее танцев на льду через несколько лет", - добавила Бестемьянова.