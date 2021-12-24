Федун: документ о передаче части акций "Спартака" Газизову не является договором

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Документ, который приложен к иску бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова к московскому футбольному клубу, не является частью трудового договора. Об этом заявил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В пятницу Газизов заявил телеканалу "Матч ТВ", что Федун при подписании контракта обещал ему часть акций "Спартака".

"Документ, приложенный к иску, не является договором, это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий - там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов, - всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право", - сказал Федун.

"Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за [нападающего Александра] Кокорина и [полузащитника Остона] Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом", - заключил он.