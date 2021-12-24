Фигурист Алиев не исключил, что сделает перерыв в карьере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Алиев недоволен своим выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге и не исключает, что ему нужно сделать перерыв в карьере. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

За выступление на чемпионате страны Алиев получил 251,40 балла по сумме двух программ (86,40 балла за короткую программу, 165,00 за произвольную).

"Нет положительных эмоций. Слезы накатываются, если честно, не знаю, что за сезон. Очень жаль, что так вышло. Как-то все поменялось", - сказал Алиев.

"Сам от себя балдею и кайфую, но реализовать это в программе тяжело, этого нет. Если бы это было начало сезона, я бы не докатывал, бросил произвольную программу, - добавил он. - Стоит ли сделать перерыв? Может быть".

Алиеву 22 года, в 2020 году он стал чемпионом Европы и России.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге завершится 26 декабря.