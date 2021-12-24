Юрист "Спартака" считает, что клуб не должен быть вовлечен в ситуацию с иском Газизова

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юрист московского "Спартака" Татьяна Завьялова считает, что клуб не должен быть вовлечен в ситуацию с иском бывшего гендиректора красно-белых Шамиля Газизова, предварительное слушание по которому прошло в четверг. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее Газизов сообщил порталу "Матч ТВ", что им был подан иск с требованием о выплате определенной части средств. Бывший гендиректор "Спартака" предоставил расписку от председателя совета директоров клуба Леонида Федуна. Согласно ей, Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций "Спартака".

"Этот иск поступил в футбольный клуб, и для нас неожиданным стало то, что его рассмотрение было назначено в Октябрьском районном суде Уфы, - сказала Завьялова. - При этом мы успели на предварительное судебное заседание, которое было вчера. Представитель Газизова не ожидал, что мы успеем в 11 утра прибыть на заседание, поэтому оригинал документов в суд он почему-то не принес, суду он показать ничего не смог. Сумма свыше 100 млн рублей, точно не скажу, так как там очень странно рассчитана система пеней".

"Исковое заявление будет уточнено, и только после уточнения они уже окончательно сформируют свою позицию", - добавила она.

"Возможно, этот иск должен быть подан именно Федуну"

Юрист рассказала о нюансах нынешнего дела. "К копии иска, которая к нам пришла, действительно приложена бумага, написанная, вероятно, господином Федуном. Но, насколько я знаю, мой доверитель сказал, что это был лист с его рабочего стола, который был действительно, скорее всего, написан им, когда они с Газизовым согласовывали условия трудового договора. Но те условия, которые хотел Шамиль и которые написаны на этом листе, не вошли в трудовой договор", - подчеркнула Завьялова.

"И как человек, который хорошо знаком с этим документом, могу сказать, что эти условия действительно в договор не вошли и какой-то другой опцион клуб с ним не подписывал. Для меня крайне непонятно, почему требования рассматриваются в Уфе, и совсем непонятно, почему туда привлечен клуб. Мне кажется, если это отношения Федуна и Газизова, то иск должен был быть подан к Федуну и на территории Москвы", - добавила она.

К настоящему моменту ТАСС не удалось получить комментарий Газизова.