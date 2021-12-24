Суд в Воронеже завершил допрос подсудимых по делу о первом договорном футбольном матче

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Воронежа завершил допрос подсудимых по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся в 2019 году в рамках первенства зоны "Юг" Профессиональной футбольной лиги - третьего по силе дивизиона чемпионата России. Об этом ТАСС рассказала в пятницу представитель райсуда Светлана Тишкова.

"Сегодня был окончен допрос всех подсудимых. Сегодня оглашали показания тренера, а показания других подсудимых оглашали на предыдущих судебных заседаниях. На 22 января назначены прения сторон", - сказала она.

По версии следствия, накануне состоявшегося 13 мая 2019 года матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза в ходе экспертизы пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам "Черноморца" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), они находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.

Дело рассматривается в Воронеже, потому что регион является ближайшим к Краснодарскому краю и Ростовской области, но не входит в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.