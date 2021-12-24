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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Мозалев не считает идеальным свой прокат на чемпионате России

По сумме двух программ спортсмен получил 278,28 балла
Андрей Мозалев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Прокат произвольной программы Андрея Мозалева на чемпионате России в Санкт-Петербурге не был идеальным. Такое мнение фигурист высказал журналистам.

Мозалев выполнил три четверных прыжка и два тройных акселя, с одного из которых упал. По сумме двух программ он получил 278,28 балла.

"Конечно, не считаю идеальным прокат. Потому что, во-первых, упал, уже не хороший прокат. Лучший прокат у меня был пока на Гран-при во Франции", - сказал Мозалев.

Также спортсмен рассказал о планах в случае отбора на Олимпийские игры. "Если отберусь, оставлю этот контент. Если нет, буду еще усложняться, - отметил он. - Я думаю, на данный момент, конечно, сделал все, что мог, в принципе более или менее доволен своим результатом".

Чемпионат России завершится 26 декабря. Он является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января).

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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