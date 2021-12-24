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Мировой хоккей

Международная федерация хоккея отменила женский молодежный чемпионат мира

Турнир должен был пройти в Швеции с 8 по 15 января

ТАСС, 24 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене турниров под эгидой организации, которые были запланированы на январь. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Причиной подобного решения стала ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация. В списке отмененных IIHF шести турниров значится женский молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции. Турнир отменен во второй раз в подряд, в 2021 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею проводится ежегодно, первый турнир состоялся в 2008 году. Рекорд по победам принадлежит сборной США (8), лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали в 2015, 2017 и 2020 годах.

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