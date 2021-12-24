Международная федерация хоккея отменила женский молодежный чемпионат мира

ТАСС, 24 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене турниров под эгидой организации, которые были запланированы на январь. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Причиной подобного решения стала ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация. В списке отмененных IIHF шести турниров значится женский молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции. Турнир отменен во второй раз в подряд, в 2021 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею проводится ежегодно, первый турнир состоялся в 2008 году. Рекорд по победам принадлежит сборной США (8), лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали в 2015, 2017 и 2020 годах.