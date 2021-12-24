Метшин: футбольному клубу "Рубин" для побед не хватает финансирования

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Бюджет казанского футбольного клуба "Рубин" не достаточен для борьбы за победу в чемпионате России. Такое мнение высказал мэр Казани и бывший президент клуба Ильсур Метшин на встрече с журналистами в пятницу.

"[Леонид] Слуцкий (главный тренер "Рубина" - прим. ТАСС) - красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов (гендиректор "Рубина" - прим. ТАСС) - великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного - денег. Бюджет "Рубина" не является сейчас большим", - сказал Метшин.

По его мнению, клубу нужно большее финансирование. "Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров "Рубина", условия, стадион, база - великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами", - добавил мэр Казани.

На данный момент "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав в 18 матчах 22 очка.