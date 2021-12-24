Фигурист Коляда заявил, что волнуется перед главными стартами сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Как и все фигуристы, Михаил Коляда волнуется перед главными стартами сезона - чемпионатом Европы и Олимпийскими играми. Об этом он сообщил после выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где занял второе место.

"Конечно, я волнуюсь, все волнуются", - сказал Коляда, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих стартах.

Также спортсмен прокомментировал свое выступление на чемпионате страны. "Не волновался. Получилось не все, но это хороший стимул работать дальше", - сказал он.

Коляда на чемпионате России вновь выступил с программой "Белый ворон", которую он катал в прошлом сезоне. "С сильными эмоциями ее катал. Я думаю, она заиграла, - отметил спортсмен. - Давно не катал, а когда финал Гран-при отменили, мы приняли решение вернуться к нему. Как будто заново надо было ее накатывать, вспоминать эмоции. Было интересно".