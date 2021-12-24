Потанин рассказал, что ему было очень тяжело защищаться в партии с Непомнящим

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин признался, что ему было очень тяжело защищаться в товарищеской шахматной партии против гроссмейстера Яна Непомнящего. Об этом он рассказал журналистам.

Непомнящий выиграл в партии, в которой играл черными фигурами. Каждому игроку отводилось на партию по 30 минут.

"Чувствовал перед матчем волнение и не без основания считал, что оно будет серьезным. Мне довелось играть с Яном Непомнящим, который является одним из лучших в мире, и я соприкоснулся с лучшим опытом, как и на хоккее. Это очень ценный опыт", - сказал Потанин.

"В отличие от Яна я не мог себе позволить не готовиться и постарался выбрать достаточно надежный дебют, испанскую партию, в которой белые могут себе позволить не сдаваться. Когда возникла альтернатива, какой именно вариант избирать, я сыграл c3, допуская контратаку Маршалла. Мы с Яном обсуждали, почему все играют анти-Маршалла в матчах на первенство мира, и я подумал: "Дайте я проверю". И Ян показал, что такого может быть в контратаке, когда ей владеет искусный спортсмен", - добавил он.

Потанин рассказал о причинах поражения. "После хода слона f6, который Ян сделал, партия ушла от более-менее известного даже бывшему перворазряднику варианта и перешла в достаточно неведомое для меня русло. Причем акцент атаки переместился на ферзевый фланг, в то время как контратаки Маршалла больше ждешь на королевском фланге. И я готовился к стандартной процедуре, включающей слон f5 за черных, либо ферзь h4", - подчеркнул он.

"Ход слона f6 привел к принципиально другому направлению, сразу с давлением на ферзевый фланг, и я недооценил маневр хода a5, который за этим последовал, и сыграл a4. Это оптимистичный ход, который привел к потере темпа, и после b4 я был обречен на вечную защиту слабых полей. Было очень тяжело находить какие-то защитные ресурсы, поэтому, говоря о чисто шахматной составляющей, после хода a4 я столкнулся с неожиданной для меня схемой. Тем не менее ресурс для защиты находился, но долго в такой обстановке постоянного давления не продержишься", - добавил он.