Фигурист Коляда заявил, что намерен попробовать исполнить четверной аксель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Михаил Коляда намерен попробовать исполнить аксель в четыре оборота. Об этом он рассказал журналистам.

Четверной аксель - единственный четверной прыжок, который не был исполнен чисто на международных соревнованиях у мужчин, базовая оценка за этот прыжок составляет 12,5 балла.

"К попыткам исполнения четверного акселя отношусь положительно, - рассказал Коляда. - Возможно, буду пробовать этот прыжок".

Чемпионат России завершится 26 декабря.