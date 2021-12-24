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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Коляда заявил, что намерен попробовать исполнить четверной аксель

Спортсмен подчеркнул, что положительно относится к попыткам исполнения данного прыжка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Михаил Коляда намерен попробовать исполнить аксель в четыре оборота. Об этом он рассказал журналистам.

Четверной аксель - единственный четверной прыжок, который не был исполнен чисто на международных соревнованиях у мужчин, базовая оценка за этот прыжок составляет 12,5 балла.

"К попыткам исполнения четверного акселя отношусь положительно, - рассказал Коляда. - Возможно, буду пробовать этот прыжок".

Чемпионат России завершится 26 декабря.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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