Фигурист Мозалев рассказал, что не ожидал войти в тройку призеров на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев не ожидал, что займет место в тройке сильнейших на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

После короткой программы Мозалев занимал восьмое место. По сумме двух программ он стал третьим, набрав 278, 28 балла. Победу одержал Марк Кондратюк (284,37 балла), второе место занял Михаил Коляда (283,70).

"Очень понравились ощущения и обстановка на этом чемпионате. Не ожидал, что стану третьим, откатался не совсем чисто, упал с тройного акселя. Последних ребят не смотрел, очень переживал. Мне нравятся обе моих программы, это случайность, что короткая [программа] не очень идет, а произвольная лучше", - сказал Мозалев.

Спортсмен также отметил, что не волнуется по поводу отбора на Олимпийские игры. "Буду спокойно относиться. То, что мог - я сделал, федерация будет решать, моя совесть чиста", - сказал Мозалев.

Кондратюк и Коляда завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладатель третьей путевки будет определен решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав национальной команды будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января).