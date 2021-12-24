Фигуристка Валиева рассказала, что соцсети мешают ей расслабляться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что социальные сети мешают ей расслабиться перед крупными стартами. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В пятницу в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева показала результат выше мирового рекорда (90,38 балла).

"Конечно, немного волнительно [перед крупными стартами], особенно когда ты заходишь в какие-то соцсети, - сказала Валиева. - Если ты об этом не думаешь, за тебя думают другие, другие говорят. Осадок такой остается - заходишь, чтобы расслабиться, а выходишь с комом нервозности. Даже TikTok ("Тик-ток") - хочешь не хочешь, но интересно же".

Также спортсменка прокомментировала проходящий с 22 по 26 декабря чемпионат Японии по фигурному катанию. "Смотрю отрывками, целенаправленно - пока нет. В свободное время хочется немного себя отвлекать чем-то другим", - отметила Валиева.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России.