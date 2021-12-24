Потанин намерен поддерживать развитие детских шахмат и популяризацию вида спорта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин намерен заниматься поддержкой юных шахматистов и развитием шахмат в мире. Об этом он рассказал журналистам.

Компания является партнером Международной федерации шахмат и Федерации шахмат России.

"Как вы знаете, я лично и наша компания поддерживаем российскую и международную федерации шахмат. Думаю, что это направление, связанное с популяризацией и поддержкой детских шахмат, является очень важным. В мире интерес к шахматам вырос, он очень высок и среди азиатских и не только гроссмейстеров. Если раньше наша школа доминировала, то сейчас в шахматах жесткая конкуренция, поэтому воспитанию новых спортсменов я бы уделил внимание", - сказал Потанин.