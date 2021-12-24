Непомнящий считает, что его партия с Потаниным пойдет на пользу шахматам

Непомнящий в пятницу победил президента компании "Норильский никель" Владимира Потанина в товарищеской партии.

"Это товарищеская партия, и я не буду лукавить, если скажу, что не готовился к ней. Я был приятно удивлен уровнем соперника. У Владимира Олеговича первый разряд, он готовился и сыграл очень приличную, культурную партию. Я ни в коем случае не поддавался", - сказал Непомнящий.

"Приятно удивило его качество подготовки и неприятно - то, что это было сложнее, чем я ожидал. Партия довольно культурная, понятно, что не все подобные партии носят спортивный характер, но впервые это вызвало интерес и ажиотаж. Мне кажется, это в целом лучше, если это пойдет шахматам на пользу, в чем я не сомневаюсь. Популярность немного вырастет, будет больше внимания", - добавил он.

В начале декабря Непомнящий не сумел победить в матче за мировую шахматную корону действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. "К сожалению, я не был в команде Яна, когда он готовился к матчу за звание чемпиона мира. На следующий матч я попрошу обязательно, чтобы он меня включил в команду", - отметил в свою очередь Потанин.