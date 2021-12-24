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Чемпионат России по фигурному катанию

Трусова рассказала, что ее больше не беспокоит травма ноги

Из-за повреждения фигуристка не смогла выступить на этапе серии Гран-при в Токио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова заявила, ее больше не беспокоит травма ноги, из-за которой она пропустила этап серии Гран-при в Токио. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

"Нет, не беспокоит", - сообщила Трусова на вопрос о травме.

"Расстроилась, что аксель не получился, - добавила она. - Не обсуждалось, однозначно я должна его прыгнуть - я сама сказала это. В США мне было больно, но здесь для себя я обязана была это сделать".

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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